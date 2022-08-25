Futbol: UEFA Avrupa Ligi play-off turu

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Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic (Sırbistan)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Keita, Charisis (Dk. 69 Hakan Arslan), Yatabare (Dk. 74 N'jie), Gradel, Leke James (Dk. 80 Angielski)

Malmö: Diawara, Beijmo, Lasse Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Berget, Zeidan (Dk. 82 Larsson), Erdal Rakip, Christiansen, Birmancevic (Dk. 89 Ceesay), Kiese Thelin

Gol: Dk. 76 Birmancevic, Dk. 90 Kiese Thelin (Malmö)

Sarı kartlar: Dk.13 Erdal Rakip, Dk. 21 Birmancevic, Dk. 56 Bejimo (Malmö), Dk. 29 Keita, Dk. 44 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 60 Leke James, Dk. 76 Gradel (Demir Grup Sivasspor)





SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Demir Grup Sivasspor, İsveç temsilcisi Malmö'ye 2-0 yenildi.



Deplasmandaki karşılaşmada da rakibine 3-1 yenilen ve Avrupa Ligi'nden elenen Sivasspor, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.

48. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına doğru ilerleyen Gradel'in ortasında meşin yuvarlak, Ulvestad ve Leke James'in önünden geçerek kalecide kaldı.

58. dakikada ceza alanı dışı sol çaprazdan gelen topa iyi yükselen Leke James'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan dışarıya çıktı.

59. dakikada Gradel'in ara pasıyla sol çizgiye inen Uğur Çiftçi'nin altıpasa çevirdiği topu, Leke James'ten sektikten sonra savunma araya girerek uzaklaştırdı.

66. dakikada Christiansen’in sol çaprazdan arka direğe gönderdiği topu Appindangoye araya girerek kornere gönderdi.

69. Dakikada Gradel’in kullandığı serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Yatabare’nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

76. dakikada Malmö öne geçti. Erdal Rakip'in derinlemesine pasıyla ceza alanı içi sol çaprazda hareketlenen Birmancevic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-1

90. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Savunmanın hatasıyla topu alan Larsson'un pasıyla ceza yayından içeriye giren Kiese Thelin, meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan filelere gönderdi: 0-2

Karşılaşma 2-0 Malmö'nün üstünlüğüyle sona erdi.









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