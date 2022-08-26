Kur'an kursu öğrencileri sokakta buldukları yavru kediyi sahibine teslim etti

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri, cami yakınında buldukları yavru kediyi veterinere götürdükten sonra sahibine teslim etti.

Ulaş Merkez Cami'de yaz Kur'an kursu eğitimi alan öğrenciler, ders arasında cami yakınlarında dolaşırken sahipsiz kedi yavrusu buldu.

Merkez Cami imam hatibi Bilal Başer, öğrencilerin ders arasında buldukları yavru kediyi kendisine getirdiklerini söyledi.

Gözü iltihaplanan ve halsiz olan kediyi öğrencilerle veterinere götürdüklerini anlatan Başer, "Gözünün bakımını yaptırdık. İç parazitle mücadele için de aşı yapıldı." dedi.

Başer, caminin bir köşesinde kutu içerisinde tuttukları yavru kediyi 3 gün sütle beslediklerini belirterek, "Daha sonra kediyi sahibine teslim ettik. Annesini görünce hemen yanına giderek süt emmeye başladı. Çok duygulandık ve mutlu olduk." diye konuştu.

Öğrencilerin bu davranışıyla gurur duyduğunu dile getiren Başer, hayvan sevgisinin çocukların duygusal ve sosyal gelişimine katkı sağladığını sözlerine ekledi.



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