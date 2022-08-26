Şarkışla’da yaz Kur’an kursları sona erdi

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SİVAS (AA) - Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaz Kur’an kursları, düzenlenen veda programıyla tamamlandı.

Hacı Murat Camisi bahçesinde düzenlenen programa, Kur’an kursu öğrenci ve velileri katıldı.

İlçe Müftü Vekili Adem Şeker, ilçede 90 Kur'an kursunda 5 Temmuz'da başlayan eğitimlere 2 bin çocuğun katıldığını söyledi.

İlerleyen yıllarda kursların fiziki imkanlarını daha da iyileştirerek daha çok öğrenciye ulaşmak istediklerini anlatan Şeker, "Bu kurslarla çocukların vatanını ve bayrağını sevmesini, istikbaline ve istiklaline düşkün olmasını istiyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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