Sivas'tan 2 dağcı Ağrı Dağı zirve tırmanışına katıldı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK) üyesi 2 dağcı, 26-30 Ağustos Zafer Haftası kutlamaları kapsamında Ağrı Dağı'na düzenlenen tırmanışa katıldı.

SİVDAK'tan yapılan açıklamaya göre, Zafer Haftası kutlamaları kapsamında yurt içi ve yurt dışından 100'ün üzerinde dağcının katılımıyla gerçekleştirilen Ağrı Dağı zirve tırmanışı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Çevirme köyünden başladı.

Organizasyona Sivas'tan da 2 dağcı katıldı.

Zirveye ulaşan dağcılar, Türk Bayrağı açarak İstiklal Marşı okuduktan sonra kamp alanına döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.