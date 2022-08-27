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Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki kurayı değerlendirdi:

AA

Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki kurayı değerlendirdi:

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda mücadele edecek Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, gruptan çıkacaklarına inandıklarını belirtti.

G Grubu'nda Slavia Prag, CFR Cluj ve Ballkani ile eşleşen Sivasspor'un teknik direktörü Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Hiçbir takımı seyretmeden ya da oynamadan yorumda bulunmak doğru değil. Oynayacağımız takımların lig maçlarını seyredeceğiz. Vakit buldukça canlı şekilde seyretmeye çalışacağız. Oyuncularımıza da seyrettireceğiz. Hepsi de bana göre iyi takımlar." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Malmö ile oynanan maçlarda güzel pozisyonlar yakaladıklarını hatırlatarak, "Malmö ile 2 maç oynadık. İkisinde de güzel pozisyonlar yakaladık ama en büyük sıkıntımız gol. Yaptığımız bireysel hatalardan yediğimiz goller var. En son maçı mükemmel oynadık, güzel pozisyonları değerlendiremedik. O pozisyonlardan birini değerlendirseydik farklı olacaktı. Ayrıca oyuncularımızın hepsi yüzde yüz hazır değildi. O yüzden de sıkıntı yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.


- "Şanssızlık veya sakatlık yaşamazsak gruptan çıkacağız

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk maça kadar oyuncuların belirli bir seviyeye geleceğine inandığını aktaran Çalımbay, grup maçlarına iyi şekilde başlamak istediklerini vurguladı.

Çalımbay, gruptan çıkacaklarına yürekten inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gruptan çıkmak istiyorsak özellikle kendi sahamızda oynayacağımız maçları mutlaka çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Herhangi bir şanssızlık veya sakatlık yaşamazsak gruptan çıkacağız. Burada zor olan grupların dışında oynayacağımız lig maçları. Hem lig hem Avrupa'yı götürmek biraz zor oluyor. Arkadaşlarımızda yorgunluk, sakatlık oluyor. Bir de istenilen şekilde antrenman yapamıyorsunuz. Sürekli şekilde maç oynuyorsunuz. Bundan önce nasıl yaptıysak yine yapacağız, hatta çok daha iyi olacağız."

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacakları maça da değinen Çalımbay, "Beşiktaş'ın en büyük desteği taraftar. Beşiktaş taraftarının önünde oynamak, o coşkuyla mücadele etmek tabi kolay değil. Her şeyden önce mükemmel bir motive ve oyun disiplini olması gerekiyor. Bizim tek amacımız iyi oynayıp oradan puanla çıkmak. Tek düşüncemiz o. Çok zor olacak çünkü büyük bir baskı olacak orada. İyi de kadroları var. Çok dikkat etmemiz gerekiyor." açıklamasında bulundu.

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