Sivas'ta gazeteci Adem Yavuz ile Merzifon taburu şehitleri anıldı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde "Şehit Gazeteci Adem Yavuz ve Merzifon Taburu Şehitleri Anma Programı" düzenlendi.

Gazeteci Adem Yavuz ve şehitleri anmak için kaymakamlığın organizasyonuyla bu yıl ilk kez düzenlenen programa, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Hafik Kaymakamı Kadir Algın, Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan ve vatandaşlar katıldı.

Programda anıt mezarlara katılımcılar tarafından çiçek dikildi.

Burada bir konuşma yapan Kaymakam Algın, bu yıl ilk kez düzenlenen anma programını geleneksel hale getireceklerini söyledi.

Algın, şehitliğin en kutsal mertebelerden biri olduğunu dile getirerek, "Yine bizler biliyoruz ki bu dünyadaki en kutsal mesleklerden birisi de gazeteciliktir. Bu iki kutsallığı bünyesinde birleştirerek şehadete ermiş Adem Yavuz'a ve şehadete ermiş tüm şehitlerimize selam olsun. Anmak unutmamak önemlidir. Ancak daha da önemlisi şudur ki bu topraklarda adını bildiğimiz kadar bilmediğimiz de birçok isimsiz kahraman bulunmaktadır. Allah hepsinden razı olsun." dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.