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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SCÜ TEKNOFEST'te finalde yarışacak

AA

SCÜ TEKNOFEST'te finalde yarışacak

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan Biyometrik Veri Danışmanlığı Takımı, TEKNOFEST'te 37 bin 254 takım arasından ilk 10'a girerek Samsun'daki finale katılmaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğretim üyesi Doç. Dr. Şebnem Özdemir'in danışmanlığını yürüttüğü, Eğitimin Felsefi Sosyal ve Tarihi Temelleri Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Hacı İsmail Çıngı'nın kaptanlığını ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrencisi İsmail Furkan Gürün'ün yazılım geliştirme işlerini yürüttüğü proje, "Eğitim Teknolojileri" kategorisinde ilk 10'a girerek Samsun'daki TEKNOFEST Finali'ne kalma başarısı gösterdi.

Bireylerin eşsiz biyometrik verileri olan parmak izlerini inceleyerek, kişilerin parmak izleri ile sahip oldukları çoklu zeka türleri, pedagojik kapasiteleri, öğrenme stilleri ve yetenekleri arasında ilişki olup olmadığını bilimsel yöntemlerle ve yapay zeka yardımıyla tespit etme amacını taşıyan projeye katılımcılar ve halk ilgi gösterdi.

Kişilerin parmak izlerini analiz ederek kişi hakkında parmak izi raporu sunan yapay zeka ve operatör destekli Parmak İzi Analiz Programı Bilişim ve Rehberlik Sistemi (PAPBİL), parmak izlerinden yola çıkarak özellikle çocukların ne şekilde öğrenmeleri gerektiği hakkında onlara rapor sunuyor ve tamamlayıcı rehberlik hizmeti veriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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