Sivas Valisi Şimşek'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ulusun bağımsızlığına ve özgürlüğüne olan tutkusunu simgeleyen eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

Ülkenin dört bir yanının düşman işgali altında olduğu bir dönemde, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkışıyla başlayan kurtuluş mücadelesinin, 4 Eylül 1919 tarihinde Sivas'ta yapılan Ulusal Kongre ile asıl seyrini belirlediğini, cumhuriyetin temellerinin atılmasına vesile olacak kararlara imza atıldığını aktaran Şimşek, "Bu süreçte 108 gün Sivas'ta kalan ve Milli Mücadele'nin en önemli hamlelerini ilimizden belirleyen Mustafa Kemal Paşa, alınan kararların önemini 'Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi' ifadesiyle dile getirmiştir." açıklamasında bulundu.

Şimşek, yüce Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın komutanlığında kazanılan bu zaferle, ulusal bütünlüğünden vazgeçmeyeceğini, esareti kabul etmeyeceğini bütün dünyaya adeta haykırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkenin içinde bulunduğu tüm güç koşullara karşın, ulusumuzun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk yönetimindeki kahraman ordumuzla kenetlenerek kazandığı Kurtuluş Savaşı'nın sonucunu ilan eden 30 Ağustos Zaferi, her zaman gururla andığımız kıvanç verici bir zafer, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek bir kahramanlık destanı olmuştur. Tarihimizin akışını değiştirerek milletimizin geleceğe yönelişini etkileyen bu önemli tarih sonrası ilkeli, ileri görüşlü ve kararlı adımlar atılıp Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş, tarihe gömülmek istenen bir milletin yeniden doğuşu gerçekleşmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı ile kazanılan 30 Ağustos Zaferi’nin 100. yıldönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bugüne kadar mukaddes değerler uğrunda canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyor, Silahlı Kuvvetlerimizin ve tüm Sivaslıların bayramını kutluyorum."

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