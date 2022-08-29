Sivas Devlet Tiyatrosu perdelerini açmaya hazırlanıyor

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SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), 2022-2023 tiyatro sezonunun hazırlıklarını sürdürüyor.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, SDT, 2 Eylül Cuma günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişini temsili olarak canlandıracak.

Sivas Kongresi etkinlikleri kapsamında 4 Eylül Pazar günü Atatürk ve Kongre Müzesi'nde Sivas Kongresi'ni temsili olarak canlandıracak SDT, manda ve himayeye "hayır" diyen Türk milletinin gür sesini bir kez daha yankılandıracak.

İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında 8-9 Eylül'de "1919:Şafak" adlı oyunu İzmir'de sahneleyecek SDT, Sivas'ta 2022-2023 tiyatro sezonunu 6 Ekim'de "Yapay Zeka" ile açacak.

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