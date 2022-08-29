Sivas'ta öğrencilere kırtasiye desteği

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi, ilkokula yeni başlayan 6 bin öğrenciye kırtasiye yardımında bulunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye binasında düzenlenen toplantıda konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bu yıl okula başlayacak öğrencilerin yanında olmak adına okul çantası ve kırtasiye desteği vereceklerini belirtti.

Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere, velilere ve eğitim camiasına hayırlar getirmesini temenni eden Bilgin, "Hepimiz ilkokul 1. sınıfa başlarken duyduğumuz heyecanı, kitap ve defter kokusunu unutamayız. Bu heyecana Sivas Belediyesi olarak bizler de ortak olmak, öğrencilerimizin ve eğitim camiamızın daima yanında olduğumuzu göstermek istedik." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptıkları istişareler neticesinde ilkokul 1. sınıfa başlayacak merkezdeki tüm öğrencilerin heyecanını paylaşmak, en azından destek olmak adına okul çantalarını dolu dolu öğrencilere ulaştırmak istediklerini aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız için uyum haftasının başladığı günden itibaren Sivas'ımızdaki tüm 1. sınıf öğrencilerimizin masalarına okul çantasını ve içerisindeki kırtasiye malzemelerini teslim etmiş olacağız. Amacımız öğrencilerimizin heyecanına ortak olurken velilerimize de destek olmak. İnşallah önümüzdeki süreçte farklı projelerimizle öğrencilerimizi ve milli eğitim camiamızı desteklemeye devam edeceğiz. Öncelikle uyum içinde çalışmalarını yürüten İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ve ekibine teşekkür ediyorum. Sivas adına öğrencilerimiz adına uyumla, ortak paydada buluşan ve eğitim kalitesini artırmak için büyük emek sarf eden eğitimcilerimizin biz de her daim yanlarında olacağız. Yaklaşık 6 bin öğrencimizin ilk çantaları ve kırtasiye malzemelerinin, eğitim camiamıza, öğrenci ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ise yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Eğitime desteğinden dolayı Bilgin'e teşekkür eden Aslan, "Her zaman eğitim camiasına destek olan, okulların onarımına katkı sağlayan ve eğitim camiasına yönelik sürekli destek aldığımız belediyemizin okula yeni başlayan çocuklarımıza okul çantası ve kırtasiye desteğinde bulunması bizleri sevindirdi." açıklamasında bulundu.



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