Koyulhisar Belediye Başkanı Epsileli'nin mutlu günü

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SİVAS (AA) - Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli'nin oğlu düzenlenen düğün töreniyle evlendi.

Koyulhisar Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen düğünde hayatını İrem Güray ile birleştiren Numan Epsileli'nin nikahını babası Belediye Başkanı Osman Epsileli kıydı.

Genç çiftin nikah şahitliklerini ise Koyulhisar Kaymakamı Resul Yıldırım, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem ve AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı İsmail Erdem yaptı.

Epsileli, mutlu günlerine ortak olan davetlilere teşekkür etti.

Erdem ise genç çiftlere mutluluklar dileyerek evlilik cüzdanını geline verdi.





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