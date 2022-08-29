Sivas'ta yanan otluk alandaki kirpiyi vatandaş kurtardı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, alandaki kirpi ise bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Mehmetpaşa Mahallesi Karabağ Caddesi'ndeki otluk alanda yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, mahalle sakinlerinden Serdar Korkmaz yanan otların içerisinde kirpi olduğunu fark etti.

Elindeki bez parçasıyla kirpiyi bulunduğu yerden alan Korkmaz, evine götürdüğü hayvanı suyla yıkadı.

Dumandan etkilenen hayvana su içeren Korkmaz, kirpiyi yeniden doğal ortamına bıraktı.

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