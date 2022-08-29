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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

AA

Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin, mesajında, Cumhuriyet'in temellerinin, 30 Ağustos'ta elde edilen bu büyük zaferle atıldığını belirterek, "Bugün hepimize düşen görev, cumhuriyetimize ve kazanımlarına hassasiyetle sahip çıkmak, ülkemizi uygarlık yarışında en üst sıralara taşımak olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Başkan Bilgin, mesajını şöyle sürdürdü:

"Türkiye bugün demokraside, ekonomide, ulaşımda, eğitim ve sağlıkta kat ettiği mesafelerle, adalete, hukuk devleti ilkesine, insan hak ve hürriyetlerine olan bağlılığıyla muasır medeniyetlerin üzerine çıkma hedefine her zamankinden çok daha yakındır. Bu düşüncelerle, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden bütün istiklal kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyoruz."

- STSO Başkanı Mustafa Eken'in mesajı

STSO Başkanı Mustafa Eken de mesajında, "30 Ağustos zaferi, ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı, yokluk içinde, en zor koşullarda milletimizin vatanseverliği ve kahramanlığıyla kazanılmış onurlu bir zaferdir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk milletinin hiç kimsenin boyunduruğu altında, tutsaklık içerisinde yaşamayacağını vurgulayan Eken, şunları kaydetti:

"Türk milleti, tarih boyunca bağımsızlığından ve özgürlüğünden asla taviz vermedi. Bu uğurda her türlü mücadeleyi göze aldı. Ağustos ayı da kahraman ordumuzun zaferlere mazhar olduğu tarihin önemli dönüm noktalarından biridir. Tarihimizdeki bu önemli zaferlerin sorumluluğu bugün bizlerin üzerindedir. Bizler de her zaman olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde hareket ederek ecdadımızın emaneti olan cumhuriyetimizi hakkıyla muhafaza etmeye devam edeceğiz. Bizler de daha çok çalışarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız. Bu duygu ve düşüncelerle Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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