Zara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şölen düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında şölen gerçekleştirildi.
Zara Belediyesi tarafından düzenlenen programda, İlçe Jandarma Komutanlığı binası önünden başlayan araç konvoyu düzenlendi.
Zara Millet Bahçesi'nde devam eden programda Sivas Belediyesi Mehteran Takımı gösteri sundu.
Programda ses sanatçıları Ahmet Şafak ve Pınar Dağdelen konser verdi.
Programda konuşan Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlamak istediklerini belirterek, programa katılanlara teşekkür etti.