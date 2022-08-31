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Sivas Belediyesi güneş enerjisi santralinin ilk etabının açılışı yapıldı

AA

Sivas Belediyesi güneş enerjisi santralinin ilk etabının açılışı yapıldı

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesinin enerji ihtiyacını karşılayacak güneş enerjisi santralinin (GES) ilk etabının açılışı gerçekleştirildi.

Çayboyu Mahallesi'nde kurulan santralin açılışında konuşan Vali Yılmaz Şimşek, önemli bir yatırımın açılışının yapıldığını söyledi.

Şimşek, Sivas coğrafyasının yenilenebilir enerji kaynaklarına uygun olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu tür yatırımlar ilimizin her köşesinde her geçen gün artıyor. Özellikle verimsiz kıraç topraklarda bu tür yatırımların yapılması hem o toprakların değerlendirilmesi anlamında hem de enerji maliyetlerinin düşürülmesi anlamında önem arz ediyor. Aynı şekilde kurumlarımızda da bu yönelişi görüyoruz. Özel İdaremiz, yine aynı şekilde diğer kurumlarımız ve bugün de belediyemiz bu projeyi hayata geçiriyor. İnşallah bu tür projelerin sayısı artacaktır. Hem çevre dostu bir enerjiye yönelmiş olacağız hem de kurumlarımızın maliyetini inşallah düşürmüş olacağız."

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ise belediyenin her hafta yeni bir proje açılışını gerçekleştirdiğini söyledi.

Enerjinin, çağın en önemli sorunlarından birisi olduğunu vurgulayan Ekinci, "Ama bundan daha önemlisi temiz enerji. GES'ler de ülkemizin ve ilimizin dört bir yanında temiz enerji üretme noktasında en önemli etkenlerden birisi. Belediyemiz daha önce çöpten enerji üretiyordu, şimdi GES'ten üretiyor. İnşallah bu yatırımlar tamamlandığı zaman Sivas kendi enerjisini üreten illerin başında gelecektir." ifadelerini kullandı.

- "Kendi enerjimizi kendimiz üreteceğiz"

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de kendi enerjisini kendi üreten bir belediye olma noktasında projelendirme çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Özellikle enerji maliyetinin arttığı bugünlerde yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili projelerin hem kurumların bütçesine hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirten Bilgin, "Sivas Belediyesi olarak hızlı bir şekilde elimizdeki hazır arazileri de değerlendirerek 1 megavatlık GES projesini hızlıca hayata geçirdik. Yaklaşık 8-9 aydır da üretim halinde belediye bütçemize katkı sağlıyor." dedi.

Projenin yan tarafında 2 megavatlık GES projesinin de tamamlanma aşamasına geldiğini aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"İnşallah eylül ayı sonu gibi bu projemiz de tamamlanarak üretime başlamış olacak. Yine bunlarla eş zamanlı olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ile IPA fonlarından aldığımız yaklaşık 15 milyon lira destekle bu bölgeye yapacağımız toplam 4 megavatlık GES projemiz tamamlanmış olacak. 7 milyon liraya ihale etmiş olduğumuz bu projenin güncel rakamlarla maliyeti yaklaşık 15 milyon lira. 2 megavatlık 35 milyon lira ve 1 megavatlığı da değerlendirdiğimiz zaman bu bölgeye yaklaşık 60 milyon liralık GES yatırımını yapmış oluyoruz. Temel hedefimiz inşallah 2023 yılında Sivas Belediyesi kendi enerjisini kendi üretecek şekilde projelendirme çalışmalarımız devam ediyor. 10 megavatlık 4. etap GES projemizle ilgili çalışmalar da hem arsa temini noktasında hem finansman noktasında belirli bir aşamaya geldi."

Konuşmaların ardından GES projesinin açılışı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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