Sivas'ta çırak sayısı arttı

SİVAS (AA) - Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, mesleki ve teknik eğitimde yaşanan dönüşümle kentteki çırak sayısında artış yaşandığını bildirdi.

Demirgil, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve uygulamaya başlayan sistemin hem istihdamın artırılması hem de esnaf ve sanatkarların kalifiye iş gücünün karşılanması açısından bir reform niteliğinde olduğunu belirtti.

Yeni sistem sayesinde merkezde bin 662 öğrencinin faydalanarak esnafların yanında çırak olarak meslek öğrendiğini belirten Demirgil, "Sivas genelinde 2 bin 144 çırağımız ustalarımızın yanında çalışıyor. Yeni çıraklık sistemine yoğun ilginin olması bizleri de memnun etmektedir. Sisteme bu sene de merkezde 735 öğrenci kayıt yaptırırken Sivas genelinde ise toplamda bin 130 öğrenci çırak olarak meslek öğrenmek için başvuru yaptı." ifadelerini kullandı.

Meslek lisesi öğrencilerinin devlet desteğiyle hem aile bütçesine katkı sağladığını hem de meslek öğrendiğini vurgulayan Demirgil, şunları kaydetti:

"Çırak öğrencilere asgari ücretin yüzde 30'u kadar yani bin 650 lira ücret ödeniyor. 11. sınıfın sonunda kalfalık sınavına giren öğrenciler başarılı olmaları halinde kalfa unvanı alarak 12. sınıfa geçiyor. 12. sınıfta ise öğrencilere asgari ücretin yarısı kadar 2 bin 750 lira ücret ödeniyor. 12. sınıfın sonunda yapılan ustalık sınavında başarılı olan öğrenciler ustalık unvanı kazanarak mezun oluyor. Mezunlara ustalık belgesinin yanında meslek lisesi diploması ve iş yeri açma belgesi veriliyor."





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