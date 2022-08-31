Sivas'ta otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

S.A'nın kullandığı 58 ADC 547 plakalı otomobil ile E.T. yönetimindeki 38 AFZ 395 plakalı kamyon, Yıldırım Mahallesi Mimar Sinan Sokak'ta çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan N.A yaralandı.

Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

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