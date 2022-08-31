Sivas'ta şiddetli rüzgar çatı uçurdu

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu, çatıdan kopan parçaların isabet etiği otomobilde hasar meydana geldi.

İlçede kısa süreli etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Yıldırım Mahallesi Ülkü Sokak'ta bir binanın çatısı uçtu.

Çatıdan kopan parçalar ise apartman önünde park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü.

Bölgede elektrik direkleri de devrilirken, olay yerine polis, itfaiye ve ÇEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Otomobili zarar gören Ali Özkara, gazetecilere, kısa süren şiddetli rüzgar nedeniyle uçan apartman çatısının parçalarının aracına isabet ettiğini söyledi.

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