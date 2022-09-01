Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti

AA

Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Koyulhisar İlçesinde yaşayan N.Y. (65) rahatsızlanınca yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan N.Y. yaşam mücadelesini kaybetti.

N.Y'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü.

Öte yandan Sivas merkeze bağlı Yakupoğlan köyünde yaşayan İ.A'nın (77) vücuduna kene yapıştı.

Bir süre sonra rahatsızlanan İ.A, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan İ.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İ.A'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Yakupoğlan köyüne götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GÜNCELLEME 2 - Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Sivas'ta kamyon ile minibüsün ...
Düğünden dönenleri taşıyan minibüs, kamyonla çarpıştı: 8 ölü, 9 ağır yaralı (2)
YEREL HABERLER Düğünden dönenleri taşıyan minibüs, kamyonla ...
GÜNCELLEME - Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması ...
Düğünden dönenleri taşıyan minibüs, kamyonla çarpıştı: 7 ölü, 10 ağır yaralı - Ek Fotoğraf
YEREL HABERLER Düğünden dönenleri taşıyan minibüs, kamyonla ...
Düğünden dönenleri taşıyan minibüs, kamyonla çarpıştı: 7 ölü, 10 ağır yaralı
YEREL HABERLER Düğünden dönenleri taşıyan minibüs, kamyonla ...
Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 7 ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Sivas'ta şiddetli rüzgar çatı uçurdu
YEREL HABERLER Sivas'ta şiddetli rüzgar çatı uçurdu
Sivas'ta otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 ...
Sivas'ta çırak sayısı arttı
YEREL HABERLER Sivas'ta çırak sayısı arttı
Sivas Belediyesi güneş enerjisi santralinin ilk etabının açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Sivas Belediyesi güneş enerjisi santralinin ilk ...
792 yıllık Divriği Kalesi restore ediliyor
YEREL HABERLER 792 yıllık Divriği Kalesi restore ediliyor
Sivas'ta fener alayı düzenlendi
YEREL HABERLER Sivas'ta fener alayı düzenlendi
Sivas'ta 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Sivas'ta 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Sivas'ta kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı ...
Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına ...
Sivas'ta Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Sivas'ta Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı
Sivasspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Sivasspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına ...
Sivasspor, ligde 4. haftayı da galibiyete hasret tamamladı
YEREL HABERLER Sivasspor, ligde 4. haftayı da galibiyete hasret ...
Şarkışla'da barajlara 100 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı
YEREL HABERLER Şarkışla'da barajlara 100 bin sazan balığı yavrusu ...
Zara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şölen düzenlendi
YEREL HABERLER Zara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şölen ...
Sivas'ta açık alandaki saman balyaları yandı
YEREL HABERLER Sivas'ta açık alandaki saman balyaları yandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.