Sivas'ta iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

H.K (31) idaresindeki 06 EY 7534 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Hanlı köyü yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki O.K. (30) G.K. (3) yaralandı.

Öte yandan F.B. (44) idaresindeki 46 KD 369 plakalı otomobil, Pınarbaşı-Şarkışla kara yolu Oluktaş köyü yakınlarında devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesin de tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.