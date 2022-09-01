Atatürk'ün Suşehri'ne gelişinin 103. yılı törenle kutlandı

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SİVAS (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'ın Suşehri ilçesine gelişinin 103. yıl dönümü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, Suşehri Kaymakam Vekili ve Koyulhisar Kaymakamı Resul Yıldırım ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Yüksel,1 Eylül'ün Suşehri için gurur günü olduğunu söyledi.

Birçok il ve ilçenin kurtuluş günlerinin, bayramlara vesile olan tarihi günleri olduğunu belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"Suşehri'mizin mahalli günü ise Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bağrına bastığı 1 Eylül günüdür. Bu vesileyle, geçmişimizden aldığımız güçle, geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 103 yıl önce, topla, tüfekle canımızı ortaya koyarak verdiğimiz bağımsızlık mücadelesini bugün, ilimde, bilimde, teknikte milletimize yakışır şekilde vermeliyiz. Yolumuz asırlarca bu topraklarda atlarını sulayan, yurdumuzu yaşatmak için kahramanca can verenlerin yoludur. Dünya döndükçe, bu vatan için çile çeken ninelerimizin, dedelerimizin aziz hatıralarını yaşatacağız."

Program sonrası İlçe Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, makamında tebrikleri kabul etti.

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