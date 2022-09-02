Sivas'ta otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

R.K. yönetimindeki 58 ADC 789 plakalı otomobil ile O.K. idaresindeki 34 EL 6219 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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