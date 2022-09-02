SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mustafa Eken, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolasıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bilgin, mesajında, 4 Eylül 1919'da tüm dünyaya büyük bir ders verildiğini belirtti.

Milli Mücadele'yi başlatan Atatürk'ün, Anadolu'nun en güvenilir şehri Sivas'ta bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini attığını vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Türk milletinin en kötü şartlar altında dahi çıkış yolunu bulabildiğinin güzel bir örneği olan 4 Eylül Sivas Kongresi, tarihi parlak, geleceği aydınlık Türkiye Cumhuriyeti'nin mihenk taşıdır. Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını 108 gün bağrına basarak Milli Mücadele'ye büyük katkı sağlayan Sivaslılar ise geçmişte olduğu gibi bugün de vatanı için seve seve canını vermeye hazırdır. İşte bu duygu ve düşüncelerle 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün istiklal kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla anıyorum."

- STSO Başkanı Mustafa Eken'in mesajı

Eken ise Sivas Kongresi'nin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğuna vurgu yaparak, "Türk ulusu, Sivas'ta dayanışma içerisinde kendine yeniden güven duymayı öğrenmiştir. Aynı amaç doğrultusunda birbirine sımsıkı sarılarak, başarabilme inancını tazelemiştir. Bu kongrede, Mustafa Kemal'in 'Ya İstiklal, Ya Ölüm' anlayışı kayıtsız şartsız benimsenmiş, millet iradesine dayalı bağımsız, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır." ifadelerini kullandı.

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