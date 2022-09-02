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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas Belediyesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı

AA

Sivas Belediyesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi yeni eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımında bulunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hayat Ağacı Derneği ve Gıda Bankası'nı ziyaret eden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, eğitim dostu belediyecilik anlayışıyla öğrenci ve velilerin yanlarında olacaklarını belirterek, yapılacak nakdi eğitim desteğiyle ilgili bilgiler verdi.

Çocukların eğitimini önemsediklerini aktaran Bilgin, "Okullarımızın açılmasına sayılı günler kala öğrencilerimizin sınıflarına hiçbir eksiği bulunmadan gelmeleri ve sadece derslerine odaklanmaları lazım. Eğitim dostu belediyecilik anlayışıyla öğrencilerimizin ve velilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İlkokul 1. sınıfa başlayacak 6 bin öğrenciye kırtasiye ve okul çantası hediye edeceklerini anımsatan Bilgin, şunları kaydetti:

"Diğer öğrencilerimize de destek olmak adına nakdi eğitim desteği sağlayacağımızı duyurmak istiyorum. Bu kapsamda anaokulu, 1. sınıf, 5. sınıf ve 9. sınıf öğrencilerimize 500 lira, ara sınıfta eğitim alan öğrencilerimize 250 lira nakdi eğitim desteği sağlayacağız. Müracaatlar belediyemizin resmi internet sitesinden eğitim desteği butonuna tıklayarak yapılabilecek. Şahsi başvuru alınmayacak bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Ailemizin toplam gelirinin 5 bin 300 liranın altında olması gerekmektedir. Adına birden fazla konutun bulunmaması ve 2005 model üstü aracının olmaması şartlar arasında yer alıyor. Başvurusu değerlendirilen ve onaylanan öğrencilerimiz nakdi desteklerini eylül ayı içerisinde alabilecekler."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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