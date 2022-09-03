Sivas Kongresi'nin 103'üncü yılında Atatürk ve Kongre Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğu

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SİVAS (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarınca 2 Eylül-18 Aralık 1919'da "Milli Mücadele Karargahı" olarak kullanılan ve günümüzde Atatürk ve Kongre Müzesi'ne dönüştürülen tarihi binada ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Osmanlı dönemi sivil mimarlık örneklerinden olan bina, kongrenin yapıldığı günlerdeki haliyle muhafaza ediliyor.

Müzeye dönüştürülen tarihi binada, 1'i interaktif, 5'i teşhir, 19'u karma 25 odada Milli Mücadele ruhu yaşatılıyor.

Atatürk'ün kaldığı oda ve kongre salonunun yoğun ilgi gördüğü müzede, Milli Mücadele'nin halka anlatılmasında önemli rol üstlenen tarihi İrade-i Milliye Gazetesi'nin basıldığı 134 yıllık matbaa da ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Milli Mücadele'nin kadın kahramanları, İstiklal Mücadelesi ve Mondros Mütarekesi sürecinin anlatıldığı interaktif odalar ise ziyaretçileri o günlere götürerek duygusal anlar yaşatıyor.

Haftanın 6 günü açık olan müze, yazın 08.00-19.00, kışın ise 08.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Her ay binlerce ziyaretçi ağırlayan müze, ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutacak kararların alındığı kongrenin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

- "Onlarla burada aynı havayı solumak bizi gururlandırıyor"

Sakarya'dan müzeyi gezmek için Sivas'a gelen Zennur Sezer, AA muhabirine, "Sivas'a ilk kez geliyorum. Buranın verdiği manevi his çok güzel. Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı tarihi binayı çok beğendim. Atamızı ve silah arkadaşlarını çok seviyoruz. Bu cennet vatanı bize bıraktıkları için sonsuz minnettarız. Hepsinin de mekanı cennet olsun." dedi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinden öğretmenlik yaptığı Van'a giderken kongrenin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Sivas'ta mola veren İlhan Gazi Kıyım ise şunları söyledi:

"Dün Anıtkabir'deydik, bugün buradayız. Kurtuluş Savaşı'nın izlerini taşıyan yerleri adım adım gezmek bizim için mutluluk verici. Tarihi yerleri gezmek insanı kendinden alıyor. Milli Mücadele'ye katılan bütün kahramanlarımızın bu koridorlarda yürümesi, onlarla burada aynı havayı solumak bizi gururlandırıyor."

Eşi ile müzeyi ziyaret etmek içi Denizli'den kente gelen Serpil Koloğlu ise "Kongreye Denizli'den katılan delegelerden Necip Ali Küçüka benim büyük dayım oluyor. 4 Eylül gelince kongrenin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla onu ve arkadaşlarını anmak için burayı ziyaret edelim istedik. Çok duygulandık." diye konuştu.

Kongrenin yıl dönümüne katılmak için İzmit'ten arkadaşlarıyla kente gelen Emine İlaslan da Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı tarihi binanın içinde olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.





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