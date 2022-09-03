AK Parti TBMM Grup Başkanı Yılmaz, Zara'da ziyaretlerde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Yılmaz, Zara'da ziyaretlerde bulundu

AA

AK Parti TBMM Grup Başkanı Yılmaz, Zara'da ziyaretlerde bulundu

SİVAS (AA) - AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas Milletvekilleri Mehmet Habib Soluk ve Semiha Ekinci ile AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, Zara ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi'nde AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Okur ve partililerle bir araya gelen Yılmaz ve beraberindekiler, daha sonra sırasıyla MHP ve Büyük Birlik Partisi Zara İlçe Başkanlıkları ile Zara Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği, Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Zara Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Zara Ziraat Odası'nı ziyaret etti.

Esnaf ziyaretlerinin ardından şehit Çetin Doğan'ın babası Haydar Doğan'ın evini ziyaret eden Yılmaz ve beraberindekiler, şehidin kardeşi Umut Çetin Doğan'ın doğum gününü kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas Kongresi'nin 103'üncü yılında Atatürk ve Kongre Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğu
YEREL HABERLER Sivas Kongresi'nin 103'üncü yılında Atatürk ve Kongre ...
GRAFİKLİ - Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi 103 yaşında
YEREL HABERLER GRAFİKLİ - Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin ...
Sivasspor-Slavia Prag maçının biletleri satışa çıktı
YEREL HABERLER Sivasspor-Slavia Prag maçının biletleri satışa çıktı
Sivasspor, Ahmed Musa'yı transfer etti
YEREL HABERLER Sivasspor, Ahmed Musa'yı transfer etti
Sivas'ta "Geleneksel Giyim Kuşam" defilesi düzenlendi
YEREL HABERLER Sivas'ta "Geleneksel Giyim Kuşam" defilesi düzenlendi
Ahmed Musa, Demir Grup Sivasspor'da
YEREL HABERLER Ahmed Musa, Demir Grup Sivasspor'da
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı
YEREL HABERLER Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişi ...
Atatürk'ün Sivas'a gelişi, temsili olarak canlandırıldı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Sivas'a gelişi, temsili olarak ...
Sivas'ta şiddetli rüzgar; çatı uçtu, araçlar hasar gördü
YEREL HABERLER Sivas'ta şiddetli rüzgar; çatı uçtu, araçlar hasar ...
Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Sivas'ta şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu
YEREL HABERLER Sivas'ta şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu
Sivas Belediyesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı
YEREL HABERLER Sivas Belediyesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere ...
Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü
YEREL HABERLER Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü
Sivas'ta 7 kişinin öldüğü kazada yaralananlardan 2'si taburcu oldu
YEREL HABERLER Sivas'ta 7 kişinin öldüğü kazada yaralananlardan 2'si ...
Sivas'ta otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi ...
"Sivas Kongre Belgeleri Arşivi Sergisi" açıldı
YEREL HABERLER "Sivas Kongre Belgeleri Arşivi Sergisi" açıldı
Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek
YEREL HABERLER Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek
Ulaş Kaymakamı Baş, YKS ve LGS'de başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi
YEREL HABERLER Ulaş Kaymakamı Baş, YKS ve LGS'de başarılı olan ...
CHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas'ta esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER CHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas'ta esnafı ziyaret ...
CHP milletvekilleri ile vatandaş arasında 'eski CHP' tartışması
YEREL HABERLER CHP milletvekilleri ile vatandaş arasında 'eski CHP' ...
CHP'li Öztrak: Avrupa'nın ve bölgenin en büyük tedarik üssü olabiliriz
YEREL HABERLER CHP'li Öztrak: Avrupa'nın ve bölgenin en büyük ...
Sivas'ta çarpışan ambulans ile otomobilde hasar oluştu
YEREL HABERLER Sivas'ta çarpışan ambulans ile otomobilde hasar ...
Sivas'ta dağ yamacında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Sivas'ta dağ yamacında mahsur kalan köpeği itfaiye ...
Sivasspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Sivasspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.