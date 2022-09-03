Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, çok pozisyona girdiklerini ancak gol atamadıklarını söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın ilk yarısının ortada geçtiğini belirtti.

İlk yarıda her iki takımın da pozisyonları olduğunu aktaran Çalımbay, "İkinci yarı hem oyuncu değişikliği hem de taktiksel değişiklik anlamında çok iyiydi. Ondan sonra zaten çok iyi oynamaya başladık. Çok güzel pozisyonlar yakaladık." dedi.

Bugün gol yemeden karşılaşmayı tamamladıklarını dile getiren Çalımbay, "Çok gol kaçırdık. Pozisyonlarımız vardı, son pasları maalesef değerlendiremedik. O yüzden üzgünüz. Bu maçı mutlaka kazanmak istiyorduk. Ligdeki gidişatımızın iyi olması gerekiyor ki Avrupa'da rahatça mücadele edelim. Onun için de tek amacımız bu maçı kazanmaktı." diye konuştu.

Takımda hazır olmayan futbolcuların bulunduğunu sözlerine ekleyen Çalımbay, o oyuncuların 2-3 hafta içerisinde daha iyi konuma gelerek takıma faydalı olacaklarını dile getirdi.

Ligde geçen sezon da benzer sıkıntılar yaşadıklarını anımsatan Çalımbay, "Geçen sezon bayağı beraberlikle başlamıştık. Onun için en az 2-3 hafta içerisinde gerçek hüviyetimize bürüneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.





- "Bu takım üç seneden beri Avrupa'ya gidiyor"





Takımının dağınık oynadığı yönündeki soruyu cevaplayan Çalımbay, bu fikre katılmadığını vurguladı.

Çalımbay, oyuncularının hata yapabileceğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu takım üç seneden beri Avrupa'ya gidiyor. Son zamanlarda Anadolu kulüplerinde var mı üst üste Avrupa'ya giden? Varsa söylesinler. Bazı transferler geç geldi, arkadaşları oynatamıyoruz. Gelen oyuncu arkadaşlarımızı maç temposu kazanmaları için bu maçlarda oynatıyoruz. Burada bazı şeyleri göze alıyoruz. Hem Avrupa'da hem de ligde oynuyoruz. Bunu bir Anadolu takımının oynaması çok zor. Bütçen yok ve istediğin oyuncuyu alma şansın sıfır. Paranın yettiği oyuncuları alıyoruz. Olmayan şeyleri oldurmaya çalışıyoruz. Takımımdan çok memnunum. 2-3 hafta sonra çok iyi bir duruma geleceğiz."

Karşılaşmada savunma oyuncusu Uğur Çiftçi'nin kırmızı kart görmesini doğru bulmadığını ve bunu hakemle de paylaştığını belirten Çalımbay, ilk önce verilen ve sonrasında iptal edilen penaltı kararının da yanlış olduğunu savundu.

Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin transfer çalışmalarını tamamladığını da sözlerine ekledi.







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