Ulaş Kaymakamı Baş, Avrupa'ya pezik turşusu ihraç eden fabrikayı gezdi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, Ekincioğlu köyünde yöresel pezik turşusu üreten fabrikada incelemelerde bulundu.

Girişimci Yılmaz Deniz tarafından 2017 yılında 1000 metrekarelik alanda kurulan ve 30 kişinin istihdam edildiği fabrikayı gezen Baş, "Üretimi artırarak yurt dışına da ihracat yapan Deniz ailesini, azimlerinden ve çalışmalarından dolayı kutluyorum." dedi.



Baş, pancar yaprağından yapılan pezik turşusunun ilçe ekonomisine, istihdamına ve tanıtımına katkı sağladığını belirterek, "Sivas ile özdeşleşmiş pezik turşusunun Ulaş'ta üretilmesi bizleri mutlu etmektedir. İnşallah bu tür çalışmalar Ulaşlı iş insanlarına örnek olur. Yatırım yapacak olan iş insanlarına kaymakamlık olarak her zaman destek vermeye hazırız." diye konuştu.



Fabrikanın sahibi Yılmaz Deniz ise pezik turşusunu Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya ve Hollanda'ya ihraç ettiklerini söyledi.









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