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Sivas Belediyesinden ilk kez okul heyecanı yaşayan 6 bin çocuğa kırtasiye desteği

AA

Sivas Belediyesi, ilkokula yeni başlayan 6 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye yardımında bulundu.

Sivas Belediyesinden ilk kez okul heyecanı yaşayan 6 bin çocuğa kırtasiye desteği

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi, ilkokula yeni başlayan 6 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye yardımında bulundu.

İnönü İlkokulunda düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Klasik belediyecilik anlayışıyla hareket etmediklerini söyleyen Bilgin, toplumun her noktasına her alanda dokunacak projelerle milletin emrinde olduklarını belirtti.

Belediyeyi millete hizmet makamı olarak gördüklerini dile getiren Bilgin, "Milletin dertleriyle dertlenebildiğimiz zaman, milletin gündemini bizim gündemimiz yaptığımız zaman kendimizi başarılı görüyoruz." dedi

Okula yeni başlayan öğrencileri sevindirmek adına projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Geleceğimiz ve çocuklarımız için ülkemiz ve milletimiz için eğitim camiamız üzerlerine düşen her türlü fedakarlığı yapıyor. Hatta bazen kendi çocuklarını ihmal ederek öğrencilerine daha çok önem veriyorlar. Eğitim sadece okula bırakılacak bir alan değil, bu noktada velilerimizin de hassasiyetle çocuklarımızın geleceği için üzerine düşeni yapması gerekiyor. Biz bugün çocuklarımızı sevindirmek, onları motive etmek adına, hem de sizlere katkıda bulunmak adına hiçbir ayrım yapmadan il merkezinde eğitime başlayacak 1. sınıf çocuklarımıza küçük bir hediyemiz olsun dedik."

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ise eğitimin en iyi miras olduğunu vurguladı.

Belediyenin çok önemli bir projeyi hayata geçirdiğini belirten Aslan, desteklerinden dolayı Bilgin ve ekibine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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