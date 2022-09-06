Sivas Valisi Şimşek, Suşehri ilçesinde ziyaretlerde bulundu

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SİVAS (AA) - Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Suşehri ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli programlara katılmak üzere Suşehri ilçesine giden Şimşek, Kemalpaşa İlkokulu'nu ziyaret etti.

Uyum eğitimlerine başlayan 1. sınıfları ziyaret eden Şimşek, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Şimşek, daha sonra görevine yeni başlayan Suşehri Kaymakamı Ahmet Korkmaz'ı makamında ziyaret etti.

Suşehri'nin önemli bir merkez olduğunu belirten Şimşek, Korkmaz'a görevinde başarı diledi.

Esnafları gezen ve vatandaşlarla sohbet eden Şimşek, iş yerlerine hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ile de makamında görüşen Şimşek, ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mahalle ve köy muhtarlarıyla da buluşan Şimşek, talep ve sorunları dinledi.

Muhtarlık görevinin önemine vurgu yapan Şimşek, "Vatandaşlarımızın sorunlarını bilen sizsiniz ve sizinle yakın şekilde çalışmak istiyoruz. Köylerimizi de ziyaret ederek sorunları yerinde görmek istiyoruz. Amacımız köylerde yaşam standartlarını yükseltmek." ifadesini kullandı.









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