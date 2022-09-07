Zara Ziraat Odası Başkanı Şimşek, köylerdeki çiftçileri bilgilendirdi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, 2023 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru dönemi öncesinde köyleri gezerek muhtarlar ve çiftçilerle bir araya geldi.

İlçeye bağlı Çaylı, Dipsizgöl, Seten, Danışık ve Kelhasan köylerini ziyaret eden Şimşek, muhtarlarla ve çiftçilerle bir araya gelerek, köylerin çiftçilik ve hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Şimşek, 2023 yılı ÇKS başvuru dönemi öncesinde çiftçilerinin devlet desteklerinden istifade etmesi amacıyla köyleri ziyaret ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Ekilip, biçilen ama doğrudan gelir desteği alınamayan arazilerin ÇKS'ye girebilmesi için muhtarlarımızı ve üreticilerimizi bilgilendiriyoruz. Bölge hayvancılığının yok denecek kadar az olduğunu gördüğümüz köylerimizde hayvancılık desteklerinden de yararlanılarak besicilik faaliyetlerinin yapılması gereklidir. Köylerimiz yazdan yaza yaşanılan yerler olmaktan çıkmalı, ülkemiz ekonomisi için üreten yerler olmalıdır. Bu bağlamda ümit ediyoruz köylerine geri dönenlerin ve üretim yapanların Bağ-Kur primleri devlet destekli olur."



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