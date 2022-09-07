Slavia Prag Demir Grup Sivasspor maçına hazır

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SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Çekya temsilcisi Slavia Prag, hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Jindrich Trpisovsky yönetiminde Sivas 4 Eylül Stadında ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Açma ve germe hareketleri yapan Çekya temsilcisi daha sonra dar alanda top kapma ve pres çalıştı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi.





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