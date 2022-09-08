Demir Grup Sivasspor-Slavia Prag

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SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile Çekya temsilcisi Slavia Prag arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Fran Jovic, Hrvoje Radic, Luka Pusic (Hırvatistan)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Appindangoye, Goutas, Uğur Çiftçi, Keita, Ulvestad, N'jie, Dia Saba, Gradel, James

Slavia Prag: Mandous, Doudera, Ousou, Kacharaba, Masopust, Sevcik, Holes, Usor, Traore, Jurasek, Olayinka

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