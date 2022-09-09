Sivasspor, Özkan Yiğiter ile sözleşme yeniledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, orta saha oyuncusu Özkan Yiğiter'in sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sivasspor Futbol Akademisinden yetişen ve A takımımızda forma giyen futbolcumuz Özkan Yiğiter'in sözleşmesi 2025-2026 sezonu sonuna kadar 3 yıl uzatıldı. Yiğiter'i tebrik eder, Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.