Sivas'ta 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde hakkında 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında cinsel saldırı suçundan 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G'nin (64) Zara ilçesinde bulunduğu adresi belirledi.

Ekiplerin yaptığı operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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