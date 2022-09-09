Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
S.A. (57) idaresindeki 38 FF 558 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolu Bedirli-Direkli Kavşağı'nda, A.B'nin (30) kullandığı 58 TC 748 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü S.A. kaza yerinde yaşamını yitirdi. Otomobildeki Ş.A. (56), sürücü A.B. ile hafif ticari araçtaki Ş.N.B. (20), S.B.(48), 2 yaşındaki O.E.B. ve bebek B.B. yaralandı.
Ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkarılarak Sivas'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ş.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.