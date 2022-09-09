Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında İstanbulspor'u ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle start aldı.

5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Slavia Prag maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Demir Grup Sivasspor ile İstanbulspor 11 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.





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