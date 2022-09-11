Modifiye araç tutkunları Sivas'ta buluştu

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SİVAS (AA) - Modifiye araç meraklıları, Sivas'ta düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Sivas Car Fest tarafından Yenişehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda düzenlenen "2. Modifiye Araç Fuarı" 40 ilden 1300 modifiye aracın katılımıyla gerçekleştirildi.

"Drift Show", "Desibel", "Güzellik Yarışması" ve "DJ Performansı" ile renkli görüntüler sunan modifiye araçlar, yoğun ilgi gördü.

Etkinliğe katılanlar, müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

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