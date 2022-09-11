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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta 4. kattaki evin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti

AA

Sivas'ta 4. kattaki evin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti

SİVAS (AA) - Sivas'ta dördüncü kattaki evin balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi.

Çarşıbaşı Mahallesi Afyon Sokak'ta bir binanın 4. katında oturan A.K. (54) balkon penceresinden zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde A.K'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadının cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

A.K'nın evinde yalnız yaşadığı öğrenildi.

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