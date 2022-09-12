Çocukların okula mutlu başlamaları hayatlarını olumlu etkiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocukların okula mutlu başlamaları hayatlarını olumlu etkiliyor

AA

Medicana Sivas Hastanesi Uzman Psikoloğu Begüm Özkaya, çocukların okula mutlu başlamalarının hayatlarını olumlu yönde etkilediğini belirtti.

Çocukların okula mutlu başlamaları hayatlarını olumlu etkiliyor

SİVAS (AA) - Medicana Sivas Hastanesi Uzman Psikoloğu Begüm Özkaya, çocukların okula mutlu başlamalarının hayatlarını olumlu yönde etkilediğini belirtti.

Özkaya, yaptığı yazılı açıklamada, okul zamanı geldiğinde bazı çocukların sosyal, akademik ve duygusal stres altına girdiklerini vurguladı.

Çocukların stresle nasıl mücadele edeceklerini bilemedikleri için daha zor bir sürecin içine girdiklerini aktaran Özkaya, "Yaz tatili, stresli ve anksiyeteli çocuklar için büyük bir rahatlama dönemidir. Okul zamanı geldiği zaman çoğu çocuk sosyal, akademik, duygusal stres altına girer. Ailesine bağlı ve evde vakit geçirmeyi seven çocuklarda daha sık görülen stres ve kaygı, genellikle anne ve babadan ayrılmak istememenin sonucunda meydana gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Çocukların okulda başarısız olma korkusunun önemine dikkati çeken Özkaya, şunları kaydetti:

"Bu korku, çocuğun okula karşı bakış açısını olumsuz yönde etkilemekte ve okula karşı bir korku ve kaygı beslemesine neden olmaktadır. Akşamdan başlayan mide bulantıları, halsizlikler, geçmek bilmeyen karın ağrısı, baş ağrısı ve baş dönmesi gibi bahaneler türetirler. Okula yeni başlamış çocukların yanı sıra lise çağında dahi bu tip bahaneler üreten öğrencilere sıkça rastlamaktayız fakat ne yazık ki bunların çoğu da aileleri tarafından anlaşılmıyor ve yardım edilemiyor. Okul kaygısı taşıyan çocuklar genellikle okulda bulundukları saatler içinde anne veya babasının da onlarla birlikte olmasını isterler. Anne veya babasının gitmesi durumunda ağlama krizine girerler ve kesinlikle okulda kalmayı kabul etmezler. Derse odaklanmakta güçlük çeken bu çocuklar öğretmeninin anlattıklarına adapte olamazlar. Bunlarla birlikte çocuğun sağlık durumu da yaşadığı bu streste, okula alışma sürecinde büyük önem taşımaktadır. Çünkü çocukların, okula sağlıklı ve mutlu bir başlangıç yapması, tüm hayatlarını olumlu yönde etkilemektedir."

Velilere de tavsiyelerde bulunan Özkaya, bahanesi olan çocukların okuldan alınıp eve götürülmemesi gerektiğini belirtti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı
YEREL HABERLER Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı
4'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 4'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Sivas'ta 4. kattaki evin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sivas'ta 4. kattaki evin balkonundan düşen kadın ...
Sivasspor-İstanbulspor maçının ardından
YEREL HABERLER Sivasspor-İstanbulspor maçının ardından
Sivasspor - İstanbulspor maçının ardından
YEREL HABERLER Sivasspor - İstanbulspor maçının ardından
Sivasspor-İstanbulspor maçının ardından
YEREL HABERLER Sivasspor-İstanbulspor maçının ardından
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Sivasspor - İstanbulspor: 1-1
YEREL HABERLER Sivasspor - İstanbulspor: 1-1
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Sivasspor - İstanbulspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Sivasspor - İstanbulspor (FOTOĞRAFLAR)
Modifiye araç tutkunları Sivas'ta buluştu
YEREL HABERLER Modifiye araç tutkunları Sivas'ta buluştu
Sivasspor, İstanbulspor maçına hazır
YEREL HABERLER Sivasspor, İstanbulspor maçına hazır
Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını ...
Sivasspor, İstanbulspor'u konuk edecek
YEREL HABERLER Sivasspor, İstanbulspor'u konuk edecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.