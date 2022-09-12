Sivas Ticaret ve Sanayi Odasının akreditasyon başarısı

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), uluslararası akreditasyon kuruluşu Türk Loydu Vakfı tarafından yapılan denetimlerde "A Sınıfı Akredite Oda" olarak Ticaret ve Sanayi Odaları kategorisinde aldığı puanla Türkiye'de 3. oldu.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, odanın konferans salonunda düzenlediği basın toplantısında göreve geldiklerinde odalarının B sınıfı akredite olduğunu belirtti.

STSO'yu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde en üst seviye olarak kabul gören 5 yıldızlı hizmet veren A sınıfı odalar arasına aldırmayı başardıklarını aktaran Eken, "Ayrıca gururla söylemek istiyorum ki bu belgeyi alırken Türkiye'de bulunan 181 Ticaret ve Sanayi Odası içerisinde en yüksek puan alarak 3'üncü olmayı da başardık." ifadelerini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde düzenlenen törende ödüllerini Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun elinden aldıklarını belirten Eken, şunları kaydetti:

"Bu başarının arkasında üyelerimize yönelik kaliteli hizmet anlayışı, yenilikçi hizmetler, çağın gereksinimlerine uygun altyapı, güçlü temsil, ben değil biz anlayışı, kapıların tüm üyelere açılması, odamızın yapmış olduğu lobi faaliyetleri, sosyal projeler, etkinlikler ve daha birçok faaliyet vardır. Bu süreçte emeği olan yönetim kurulumuza, meclis üyelerimize ve emeğini esirgemeden görev yapan tüm personellerimize teşekkür ediyorum. Bize güvenerek, inanarak bu göreve layık gören odamızın değerli 8 bin üyesine teşekkür ediyorum. Biz de onların güvenini boşa çıkarmadık, söz verdiğimiz gibi ayırmadan, kayırmadan tüm üyelerimiz için çalıştık."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.