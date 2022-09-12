Sivasspor'da Mustapha Yatabare'nin acı günü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un Malili golcü oyuncusu Mustapha Yatabare'nin kız kardeşi hayatını kaybetti.

Kırmızı-beyazlı kulüp, Yatabare'nin vefat eden kız kardeşi Fatou Yatabare için başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, "Futbolcumuz Yatabare'nin kız kardeşi Fatou Yatabare'nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mustapha'nın acısını en derin ve içten duygularımızla paylaşıyor, Fatou Yatabare'ye Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.