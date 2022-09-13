Şarkışla'da öğrencilere döner ikram edildi

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SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesine bağlı Gürçayır beldesinde yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla öğrencilere döner ikramında bulunuldu.

Gürçayır Belediye Başkanı Temel Toy, Belediye Düğün Salonu yerleşkesine yapılan Çocuk Oyun Evi'nde gönüllerince eğlenen 240 öğrenciye döner ve ayran ikram etti.

Toy, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Çocukların kaynaşması, eğitim ve öğretimi benimsemesi için böyle bir program düzenlediklerini belirten Toy, "2022-2023 eğitim öğretim yılında çocuklarımızın daha iyi motive olması için bir şenlik düzenledik. Çocuk Oyun Evi'nde öğrencilerimiz gönüllerince eğlenme fırsatı buldular." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt ise öğrencilere jestinden dolayı Toy'a teşekkür etti.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni eden Yurt, "Kazasız, belasız, başarı ve huzur dolu bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Görevimiz çok zor çünkü insan yetiştiriyoruz, onun için çok hassas davranmamız gerekiyor." diye konuştu.

Programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mümin Yılmaz, Osman Öztürk, Mustafa Karataş, Gürçayır İlkokulu Müdürü Mustafa Soytürk ve öğretmenler katıldı.

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