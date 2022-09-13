Ulaş Gölü sessizliğe büründü

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde 2016 yılında "Ulusal öneme haiz sulak alan" olarak tescillenen Ulaş Gölü'nde sessizlik yaşanıyor.

İlçe merkezinde bulunan, sakarmeke ve diğer yaban kuşlarının üreyerek barındığı, piknikçilerin uğrak yeri Ulaş Gölü, tatilci ve gurbetçilerin ilçeden ayrılmasıyla sessizliğe büründü.

Göl kıyısındaki tesisi işleten Kemal Aslan, doğal güzelliğiyle dikkati çeken gölün gurbetçilerin ilçeden ayrılması ve okulların açılmasının ardından sessizliğe büründüğünü söyledi.

Yaz döneminde Ulaş Gölü'nün rağbet gördüğünü belirten Aslan, gelecek sezon için şimdiden hazırlıklara başladıklarını ifade etti.













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