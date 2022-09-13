Sivas'ta yükümlülerin el emeği göz nuru ürünleri sergilendi

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SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde yükümlüler tarafından el işi ve resim sergisi açıldı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde açılan sergiyi gezerek bilgi aldı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Yeşilay arasında işbirliği yapıldığını söyleyen Uğurlu, madde kullanımından dolayı tedavi ve denetimli serbestlik verilen 20 yükümlünün Halk Eğitim Merkezi uzmanları nezaretinde çeşitli kurslara katıldığını belirtti.

Yükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması anlamında kurumlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaptıklarını aktaran Uğurlu, "Yükümlülerin meslek kursları ve eğitim programlarına katılımlarının sağlanması gibi faaliyetlerde de bulunmaktayız. Bu kapsamda Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz ile Yeşilay işbirliğinde madde kullanımından dolayı tedavi ve denetimli serbestlik verilen yükümlülerimize yönelik çeşitli kurslar düzenlenmektedir." dedi.



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