Sivas'ta 55 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

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SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 55 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Çalışmalarda 55 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, 4 şüpheli hakkında kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

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