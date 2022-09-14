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Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 24. maçına çıkacak

AA

Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 24. maçına çıkacak

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci hafta maçında yarın Romanya temsilcisi CFR Cluj ile deplasmanda karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 24. mücadelesine çıkacak.

Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Mario Diks ve Erwin Zeinstra ise Lindhout'un yardımcılığını yapacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında İsveç'in Malmö ekibine 2-0 yenilerek elenen ve yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam eden Sivasspor, gruptaki ilk maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kalmıştı.

G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag, CFR Cluj ve Kosova temsilcisi Ballkani'nin birer puanı bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'i geçen sezon 54 puanla 10. sırada tamamlayan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı ilk kez kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna katılma hakkını elde etmişti.

Avrupa kupalarında daha önce 23 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 7'sini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 13 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 23 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 44 gole engel olamadı.


- Sivasspor'un Avrupa macerası


Avrupa'da ilk kez 2008-2009 sezonunda boy gösteren Sivasspor, UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katıldı.

Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, rövanş mücadelesinde rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Sivasspor, 3. turda ise Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupadan elendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ise 2009-2010 sezonunda katılma hakkı kazanan Sivasspor, 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi. Sivasspor, evindeki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen kupaya veda ederek mücadelesini UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek grup aşamasına kalamadan kupaya veda etti.

Sivasspor, 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle men cezası alıp, bu hakkını kullanamadı.

2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, gruptan çıkmayı başaramadı.

Grupta yaptığı maçlarda Villarreal'e 5-3 ve 1-0, Maccabi Tel Aviv'e 2-1 ve 1-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, Karabağ'ı ise 2-0 ve 3-2'lik sonuçlarla yenmişti.

Grubu 6 puanla 3. sırada tamamlayan Sivas ekibi, Avrupa kupalarına veda etmişti.


- Sivasspor geçen sezon da Avrupa'da mücadele etmişti


Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmişti.

Sivas temsilcisi, geçen yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katıldı.

Bu turda Moldova temsilcisi Petrocub ile eşleşen Sivasspor, deplasmanda 1-0 mağlup ettiği rakibini, Sivas'ta da aynı skorla yenerek 3. tura yükselme başarısı gösterdi.

Üçüncü turda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile eşleşen kırmızı-beyazlılar, rakibini deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı. Sahasında Dinamo Batum ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, play-off turuna yükseldi.

Play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın rakibi olan Sivasspor, evinde oynadığı ilk maçı 2-1 kaybetti. Rövanş mücadelesinde rakibine deplasmanda 5-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, elenmekten kurtulamamıştı.

Sivasspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 23 maçın performans tablosu şöyle:


OrganizasyonMaçGBMAY
UEFA Şampiyonlar Ligi (Ön eleme)21-136
UEFA Avrupa Ligi102-81021
UEFA Intertoto Kupası411237
UEFA Avrupa Konferans Ligi7322710
Toplam2373132344

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