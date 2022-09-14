Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kader G. (26) idaresindeki 44 AED 911 plakalı otomobil, Gürün-Sivas kara yolunun 15. kilometresinde Yılanhüyük mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.





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