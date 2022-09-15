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Sivas'ta silajlık mısırda 50 bin ton rekolte bekleniyor

AA

Sivas'ta silajlık mısırda 50 bin ton rekolte bekleniyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta hasadına başlanılan silajlık mısırda 50 bin ton rekolte hedefleniyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizesinde, merkeze bağlı Yukarıyıldız köyünde Salman Say'a ait 135 dekarlık alanda traktörle silajlık mısır hasadı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Şimşek, "Kaba Yem Açığının Giderilmesi Projesi" kapsamında silajlık mısır tarla günü etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sivas İl Özel İdaresi tarafından çiftçilere proje kapsamında 2 bin paket silajlık mısır tohumu dağıtıldığını aktaran Şimşek, "İlimiz her şeyden önce bir tarım ve hayvancılık memleketi. Hayvancılık anlamında önemli bir potansiyeli barındırıyor." ifadelerini kullandı.

Bu nedenle yem bitkileri üretiminin önem arz ettiğini vurgulayan Şimşek, "Bizler de yem bitkisi üretimini ilimizde destekliyor, teşvik ediyoruz. Bu anlamda da İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün projesine İl Özel İdaremiz destek verdi ve yaklaşık 626 çiftçimize silajlık mısır tohumu dağıtıldı. İnşallah bu projemizde 50 bin ton üretim bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçilere desteğinin süreceğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"İnşallah valiliğimizin, devletimizin destekleri ile ilimizde silajlık mısır ekimini teşvik edeceğiz, daha da artıracağız ve bu tür projelerin hayvancılığı da önemli bir katkısı olacak. Böylece ilimizdeki kaba yem bitkisi açığını da gidermiş olacağız. Üreticimizi tebrik ediyorum, güzel bir çalışma gerçekleştirmiş. Örnek bir çiftçi, başarılarının devamını diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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