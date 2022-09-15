Şarkışla'da İlköğretim Haftası kutlandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında Milli Egemenlik İlkokulu'nda kutlama programı düzenlendi.

Okulun bahçesinde düzenlenen programda, şiirler okundu, öğrenciler çeşitli gösteriler sergiledi.

Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, burada yaptığı konuşmada, sağlıklı, huzurlu, kazasız belasız bir eğitim yılı diledi.



Bunu başarabilmek için hem velilerin hem öğretmenlerin hem de idarecilerin yüksek hassasiyetine ihtiyaç duyulduğunu aktaran Dolaş, "Bizler idareciler olarak hem okul güvenliği hem öğrenci güvenliği için elimizden gelen bütün tedbirleri alıyoruz. Servis güvenliğinden okul çevresinin güvenliğine kolluk güçlerimiz sağ olsunlar idarecilerle işbirliği halinde. Şu ana kadar önemli bir problem yaşamadık." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt da "Eğitime değer vermek, eğitimi olmazsa olmazların içine almak, çağdaş toplum olmanın en temel ve en vazgeçilmez unsurlarından biridir." diye konuştu.



Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı öğrencilerden Elvin Su Topçu yaptı.



Programa, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ve veliler de katıldı.

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